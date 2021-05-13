До 29 градусов жары ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды на 14 мая.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 14 мая, сообщает zakon.kz.

C Северо-Западным антициклоном на большей части территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – туман, на востоке возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами – туман.

В Кызылординской области местами, в Алматинской области в отдельном районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

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