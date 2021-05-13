Девять человек погибли в Таджикистане из-за оползней

Многие люди погибли в машинах, накрытые грязевым потоком.

К огромному материальному ущербу и людским жертвам привели прошедшие недавно грязевые сели в Таджикистане, передает zakon.kz.

Сильнее всего досталось городу Кулябу с его окрестностями и Хатлонской области на юге страны.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям почти все погибшие были застигнуты стихией в своих машинах на дороге между населенными пунктами, уточняет rus.azattyq.org

Представители ЧС говорят, что действия по поиску и спасению пропавших все еще ведутся, но это весьма проблематично вследствие большой массы ила.

По данным Радио Озоди, погибли 9 человек.

Последствия разрушений пока еще только оцениваются, но уже сейчас можно говорить о десятках разрушенных и затопленных домов, погибших домашних животных, размытых дорогах и огородах, В одном только Кулябе оказались размыты дороги девяти городских улиц и районов.

По информации КЧС, в Таджикистане как минимум до 14 мая в сохраняется угроза новых оползней.

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