Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алматы, Шымкента и Нур-Султана

Ожидается переменная облачность.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 14-16 мая, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

14 мая малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.15 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 25-27 тепла.16 мая переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 27-29 тепла.

Алматы

14 мая переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 17-19 тепла.15 мая переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 тепла.16 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

Шымкент

14 мая небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.15 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.16 мая переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

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