Фейк о параличе после вакцины распространяют в Казнете

В Казахстане препарат Moderna не используют.

Казахстанцы распространяют сообщения о печальных последствиях от вакцины, сообщает zakon.kz.

В пересылаемом сообщении отмечают, что 12-летнюю участницу испытаний вакцины против COVID-19 парализовало ниже пояса.

Никаких подтверждений этому нет, - говорится в публикации Stopfake.kz.

В рассылке речь идет о вакцине производства Moderna. Испытания этого препарата начались в марте 2021 года в США, в которых приняли участие 2 260 подростков от 12 до 16 лет.

Позднее стали появляться сообщения о 12-летней девочке Мэдди, которую якобы парализовало ниже пояса после получения вакцины. Видеоролик и фото лежащей на больничной койке девочки стали вирусными в соцсетях.

Однако оригинальный текст, который читала на видео автор, найти не удалось. Единственный результат, который выдает поисковая система по запросу, ведет на удаленный пост в Facebook, который разместил у себя пользователь из Израиля, - отмечают аналитики.

Стоит отметить, в Казахстане препарат производства Moderna для вакцинации против КВИ не используют.

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