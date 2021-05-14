Строить дома, где хочется жить, хотят в Нур-Султане

При поддержке акимата столицы состоялся диалог между строительными компаниями и сообществом художников.

Столица Казахстана должна постепенно обрести новый облик. Новостройки, больницы и школы, обычные жилые комплексы, внутренние и внешние стены новых зданий могут стать площадкой для создания объектов искусства. О том как вовлечь художников в застройку столицы, говорили в ходе встречи Проектного офиса по развитию креативных индустрий в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Напомним, Проектный офис по развитию креативных индустрий создан в марте текущего года на базе холдинга "Байтерек". Офис выполняет функции Секретариата Рабочей группы по развитию креативного сектора экономики при Правительстве РК. В состав Проектного офиса входят представители государственных органов и нацкомпаний, международных и творческих организаций, а также креативные предприниматели.

В ходе заседания руководитель Проектного офиса по развитию креативных индустрий Данат Жумин, отметил, что Казахстан лидирует в Центральной Азии по объемам строительства нового жилья и соцобъектов: в 2020 году сдано 15 млн кв метров жилья, что более, чем два раза превышает объемы строительства в советское время, а в 2021 году по планам введут 17 млн кв метров.

Чтобы соответствовать духу времени и современным концепциям городского планирования, необходимо не просто возводить дома, но и научить строительные объекты "говорить" с жителями и гостями города на языке искусства. Муралы на стенах домов, картины в подъездах, объекты современного искусства во во дворах, росписи в больничных палатах и школьных коридорах могут создавать настроение у людей, мотивировать их, заставлять задумываться о важных вещах.

При поддержке акимата столицы состоялся диалог между строительными компаниями и сообществом художников. Это позволит стимулировать развитие креативного сектора экономики столицы, стимулировать творчество в городе.

Участники встречи договорились настроить полноценное сотрудничество друг с другом.

У каждого района своя специфика, важно посмотреть, как можем объединять все районы города, вне зависимости от того, какая общая тема у нас будет. Это решит Центр урбанистики. С акимом обсудили, что нужно ответить на вопрос: "Как сделать объекты интересными для людей?". И такой креативный подход повышает ценность новых зданий для самих компаний- сдать не просто дом, а дом где хочется жить. Тоже самое касается соцобъектов. Пусть не самые дорогие материалы, но даже там можно создавать что-то красивое. Не просто детские площадки, а интересные дизайнерские продукты, они не обязательно дороже", - пояснил Данат Жумин.

Как художники будут сотрудничать со стройкомпаниями? Первый вариант – посредник в виде художественной галереи, второй вариант – работа стройкомпаний с Союзом художников. В любом случае, совместная работа художников и строителей над новостройками поможет людям искусства улучшить материальное положение в том числе, а городу обрести свой узнаваемый стиль и стать привлекательнее для жителей и гостей.

Альберт Ахметов

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