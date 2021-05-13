Почему появились личинки на улицах Алматы, рассказали в управлении зеленой экономики

Причин для беспокойства нет - личинки пилильщика опасности для людей не представляют.

В Алматы с 15 апреля проводится обработка насаждений от вредителей. Идет дезинфекция центральных улиц, парков, дворов. После обработки появляется скопление в виде личинок. Об этом сообщили в Управлении зеленой экономики, передает zakon.kz.

Как отметили в управлении, причин для беспокойства нет - личинки пилильщика опасности для людей не представляют. Черви умрут на четвертый-пятый день после распыления.

Отметим, что для работ используются сертифицированные препараты низкого класса опасности, разрешённых к применению в Казахстане. Главной особенностью таких биологических средств защиты в отличие от средств химических является их безвредность для человека и окружающей среды (в том числе домашних и диких животных, насекомых-опылителей и т.п.). Это делает их пригодными для все более набирающего популярность экологического (органического) земледелия, - пояснили в ведомстве.

Там отметили, что такие препараты не вызывают привыкания у вредителей и устойчивости у патогенных микроорганизмов – это позволяет эффективно использовать средства в течение многих лет, не увеличивая нормы расхода действующего вещества.

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