Сбежавшего альфонса из Темиртау нашли на квартире у одинокой женщины в Петропавловске

Мужчина находился в розыске с апреля текущего года.

Альфонса-гастролера из Темиртау задержали полицейскими в Северо-Казахстанское области, передает zakon.kz.

Сотрудниками Управления криминальной полиции ДП СКО совместно с коллегами из УП города Петропавловска задержан житель города Темиртау, находящий в розыске за совершение ряда циничных краж. Ранее судимый 34-летний мужчина подозревается в том, что знакомился с одинокими женщинами, а через 1-2 месяца, войдя в доверие, дожидался подходящего случая и, оставшись в квартире один, исчезал вместе с вещами. Такие преступления были совершены в Павлодаре, Темиртау и Абае, - рассказали в полиции.

Мужчина находился в розыске с апреля текущего года. Получив информацию о его возможном пребывании в Петропавловске, североказахстанские полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Были проверены и съемные квартиры. На одной из них проживала одинокая горожанка, а вместе с ней — разыскиваемый, которого она содержала на свою зарплату.

Женщине пришлось пережить неприятные минуты, когда она узнала, что мужчина, которому она доверилась, представился ей чужим именем и, возможно, готовился реализовать привычный сценарий. В настоящее время подозреваемый передан инициатору розыска — Восточному отделу полиции УП города Темиртау, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.

Всего с начала года сотрудниками криминальной полиции установлено семь уголовных преступников, объявленных в розыск по области. Кроме того, задержан один преступник для коллег из города Караганды и 12 — для стран ближнего зарубежья.

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