Студент колледжа, где учился казанский стрелок, тоже называл себя богом и покончил с собой

Читайте новость еще об одном парне из Казани, поведение которого схоже с казанским стрелком. Только он не стал убивать других людей, а совершил суицид с использованием ружья.

Российский телеграмм-канал выяснил, что один из студентов колледжа ТИСБИ в Казани, где учился Ильназ Галявиев, называл себя богом и покончил с собой, передает zakon.kz.

Телеграмм-канал Mash Iptash пишет, что история сына жительницы Казани Натальи Андреевой Данила пересекается с историей 19-летнего Ильназа Галявиева.

Мама Данила рассказала, что все было хорошо до тех пор, пока он не перешел в колледж. Парень стал меняться, замкнулся, стал носить только черное. Затем он стал говорить всем, что он бог — избранный. Также он называл себя "Господин Никто" и Demo Dematis, переименовал себя в соцсетях, хотел получить паспорт с таким именем.

В 2019 Данил пытался совершить самоубийство: чуть не прыгнул с 18-го этажа, наглотался таблеток. А ровно год назад, в мае, он уехал к своему отцу в деревню (родители были в разводе) и застрелился из ружья. Перед смертью Данил попросил у всех прощения.

Правоохранительные органы дело не раскрыли, телефон парня не проверили, утверждает мать парня. Она собирается писать заявление, чтобы следователи вновь занялись этим случаем.

Наталья Андреева не верит, что ее сын мог просто так совершить самоубийство. С ее слов, Данил был добрым и хорошим, а потом что-то случилось. Женщина винит интернет и игру "синий кит", куда он вступил в 13 лет, но не с целью дойти до конца, а чтобы вытащить людей. У него получилось спасти двух девочек.

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