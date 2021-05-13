На что обратить внимание при выборе мужа

Нужно смотреть на некоторые вещи

Актриса и певица Акбота Сейтмагамбет рассказала, как не ошибиться с выбором спутника жизни, передает zakon.kz.

Пережившая развод с коллегой-актером Дауреном Айдаркуловым. Акбота уверена, что не бывает плохих и хороших жен и мужей.

Твое сознание подскажет, твой ли это человек или нет. Для меня поступки важнее слов, - сказала Акбота.

Также Акбота ответила на вопрос о разводе.

Нельзя жить прошлым, вы должны быть заняты интересных делом, и тогда попросту не будет времени плакать и страдать. Нужно двигаться вперед и ни о чем не думать. Дай Бог мне встретить настоящего мужчину, у которого есть свое мнение и способного принимать решения, - отметила актриса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!