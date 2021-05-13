Вакцину "Спутник V" признали на Мальдивах - российские СМИ

Информация ждет подтверждения.

Российские СМИ сообщили о том, что вакцина "Спутник-V" отныне официально признана на Мальдивах, передает zakon.kz.

В сообщении отмечается, что РФПИ объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы.

На самом сайте Российского фонда прямых инвестиций пока данной информации нет.

Если Мальдивы действительно зарегистрировали вакцину, то число стран, зарегистрировавших "Спутник V", составит 65, а охват населения российской вакциной достигнет 3,2 млрд человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!