Собака съела своего хозяина в Шымкенте

Ужасная история случилось в одном из дворов.

Страшная история произошла в одном из шымкентских домов, передает zakon.kz.

5 мая примерно в 12:50 часов в дежурную часть Управления полиции Каратауского района ДП Шымкент поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе одного из домов Шымкент обнаружен труп мужчины.

По информации Департамента полиции Шымкента, на месте происшествия оператвино-следственная группа провела тщательную проверку. Личность потерпевшего установлена. Им оказался местный житель 1958 года рождения. Мужчина проживал один в доме, в которой содержал собаку.

По предварительным данным, через несколько дней после смерти мужчины, голодная собака начала есть труп своего хозяина.В рамках досудебного расследования назначены ряд экспертизы, направленные на установление причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила пресс-служба Департамента полиции города Шымкента.

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