Самое крупное в истории Казахстана изъятие "синтетики": вынесен приговор

Двух украинцев приговорили к длительному тюремному сроку в колонии максимальной безопасности

В Западно-Казахстанской области двух иностранцев приговорили к длительному тюремному сроку в колонии максимальной безопасности за изготовление наркотиков и создание ОПГ, передает zakon.kz.

Как сообщает портал "Мой город", 13 мая был вынесен приговор подсудимым - двум гражданам Украины - Виталию Малюку и Игорю Дунаевскому.

На последнем слове Игорь Дунаевский обвинил полицейских в том, что они "растащили оборудование и сырье" и теперь могут самостоятельно заняться изготовлением синтетических наркотиков, - говорится в сообщении.

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Суд приговорил Игоря Дунаевского и Виталия Малюка признать невиновными по статье 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ" и оправдать за отсутствие состава уголовного правонарушения. Игоря Дунаевского и Виталия Малюка признать виновными в совершении преступлений по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и назначить наказание: Игорю Дунаевскому - 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности, а Виталию Малюку - 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бакыт Ермаханов.

Как сообщается, Игорь Дунаевский в зале суда после приговора хотел дать интервью журналистам, однако судья отказал.

Я хотел выразить благодарность Аблазимову (начальник департамента полиции ЗКО) за быстрое реагирование, - успел сказать осужденный, после чего его увел конвой.

Отмечается, что осужденные с приговором не согласны и будут его обжаловать.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2020 года на западе Казахстана провели самое крупное в истории страны изъятие "синтетики". Партия синтетических наркотиков, подготовленная к отправке, была изъята полицейскими ЗКО совместно с ДКНБ региона. Это 120 тыс доз – что является крупнейшим изъятием в истории страны. Под подпольную нарколабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в Теректинском районе области. Особенностью лаборатории было ее оснащение и относительная чистота производства, которое было рассчитано почти на промышленный масштаб выпуска синтетических наркотиков.

В переоборудованном и оснащенном под подпольную лабораторию помещении полицейскими и сотрудниками нацбезопасности были обнаружены две конструкции со стеклянными колобами, а также морозильная камера. Помещение лаборатории имело искусственную вентиляцию. В задней части двора в земле были вкопаны 3 емкости по 1000 литров каждая.

В ходе обыска помещений в доме и лаборатории обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование.

На месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона - это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Задержанные признались, что после неоднократных проб начали производство синтетических наркотиков в конце июня 2020 года.

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