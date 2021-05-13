В одном из районов Акмолинской области все многодетные семьи обеспечены жильем

Жилищные условия с момента обретения Независимости улучшили более 60 тыс. семей.

В регионе с момента обретения Независимости введено порядка 6,6 млн кв. метров жилья, благодаря чему жилищные условия улучшили более 60 тыс. семей, передает zakon.kz.

Среди прочих льготных категорий населения, для которых предусматривается предоставление жилья от государства, особое внимание местных властей уделяется многодетным семьям. Улучшение жилищных условий многодетным семьям гарантируется в силу материальных сложностей, которые часто испытывают эти представители общества. управление внутренней политики

В Жаркаинском районе, находящемся на расстоянии почти 500 км от областного центра Кокшетау, главной задачей стал вопрос обеспечения жильем в первую очередь многодетных семей. За последние 5 лет все многодетные семьи в районе, ставшие на учет, получили квартиры.

Последним оставшимся 3 многодетным семьям было выделено жилье в связи с завершением в прошлом году реконструкции 60-квартирного жилого дома по программе "Нурлы жер" в микрорайоне "Молодежный" районного центра – городе Державинск.

Марал Муканова, имеющая четверо детей, два года назад стала одной из счастливых обладателей, получивших долгожданное жилье.

Мы эту квартиру ждали с нетерпением. На протяжение долгих лет мы жили на съемной квартире. Было финансово тяжело. В очередь мы встали в 2019 году. Как многодетной семье нам пришлось ждать не долго, уже в конце 2019 года нам выдали эту квартиру. Огромная благодарность всем. За заботу о нас. За поддержку многодетных семей. Мы всей семьей очень рады, получить квартиру, для нас - это счастливое событие. В этом доме для детей созданы все условия, обустроена детская игровая площадка, - поделилась радостью многодетная мама.

К слову, в регионе в этом году за прошедший квартал введено 154 тыс. кв. метров или 1048 квартир.

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