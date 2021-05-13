Школьницы казанской гимназии рассказали о нападении

Они рассказали, как напавший стрелял в соседнем классе и как их поддерживали учителя.

Ученицы гимназии №175 в Казани поделились подробностями того самого страшного дня, передает zakon.kz.

Они рассказали РИА Новости, как напавший Ильназ Галявиев стрелял в соседнем классе и как их поддерживали учителя.

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Это бы урок английского языка, я отпросилась в туалет, и когда возвращалась обратно, на второй этаж забежала вахтерша и начала кричать, что стреляют. Она закрыла двери межлестничные. В этот момент из моего класса выбегают девочки вместе с учителем, я повторяю слова вахтерши, и мы забегаем в класс, закрываемся. Слышали стрельбу. Учительница беспокоилась о нас и за свой класс, они в столовой дежурили. десятиклассница по имени Азалия

Также она рассказала, что при стрельбе пострадали двое ее друзей из 8 "А" класса.

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Я только вчера осознала, что произошло, 11 мая я вела себя спокойно, мы с девочками не истерили. А вчера поняла, насколько все ужасно, и плакала весь день. Азалия

По словам девятиклассницы по имени Айгуль, в тот день ее класс писал самостоятельную работу по истории, в кабинете были учитель и их классный руководитель. Она рассказала, что директор по громкоговорителю сообщила о необходимости забаррикадироваться. По ее словам, сразу после этого сообщения, педагоги закрыли дверь на ключ.

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Через минуту раздался взрыв, мы ушли в дальний угол класса, подальше от двери. И через минуту начались выстрелы, а мы были в соседнем кабинете с тем, где расстреляли детей. Сначала первые выстрелы. Потом он, видимо, перезаряжал, и снова выстрелы. Три подхода он сделал. Учитель говорила, что все будет хорошо, пыталась шутить. Потом за нами пришла полиция, нас вывели. И мы увидели ужас - мы шли по голому бетону, не было плитки, выбиты двери на первом и втором этажах. Айгуль

По словам девочки, в день нападения ее одноклассники не пострадали, но погиб сын их классного руководителя.

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По данным властей Татарстана, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

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