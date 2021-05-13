Стрельба в Казани: поминутная реконструкция

Это было ужасно.

В Сети появилась поминутная реконструкция всего, что произошло в казанской гимназии № 175 утром 11 мая, передает zakon.kz.

19-летний Ильназ Галявиев в маске с надписью "Бог", с двумя черными рюкзаками, полными патронов, и ружьём наперевес заходит в школу. Начинает стрельбу.

Мash проанализировал каждый шаг убийцы, задействовав камеры наружного наблюдения, съемки очевидцев, и собрал все в хронологическом порядке.

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