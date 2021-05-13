Четыре знака зодиака ждут большие проблемы в 2021 году

По словам астролога, этот год окажется непростым для Овнов, Львов, Скорпионов и Козерогов.

О больших проблемах в 2021 году предупредили четыре знака зодиака, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Этот год, по словам известного российского астролога Павла Глобы, окажется непростым для Овнов, Львов, Скорпионов и Козерогов.

Овен

Овнов в текущем году ждет немало трудностей и проблем. По словам астролога, если им удастся пройти через них – представители знака станут только лучше, при этом данный период станет непростым для Овнов.

Лев

По словам Глобы, Львов в 2021 году ждет множество трудностей и проблем во всех сферах жизни, из-за чего им придется взять себя в руки и действовать. Представителям этого знака следует опасаться любых рисков и необдуманных решений, а все происходящее принимать мудро и смело.

Скорпион

Скорпионам в текущем году необходимо опасаться неприятных и токсичных людей. Они, по словам астролога, будут заражать представителей знака негативом и сомнениями.

Козерог

Как отметил Глоба, неприятные встречи с токсичными людьми, которые будут блокировать удачу, а также мешать в достижении целей, ожидают и Козерогов. В связи с этим представителей знака могут пойти крахом намеченные планы.

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