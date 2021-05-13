Проект "Мир и согласие" помог трудоустроиться сотням безработных

По словам Бердибека Сапарбаева, проект "Мир и согласие" сплотил жамбылцев.

Чуть больше года назад в Жамбылской области был запущен республиканский проект "Мир и согласие", направленный на сохранение и укрепление межэтнического согласия, сообщает zakon.kz.

В прошлом году благодаря деятельности специальных рабочих групп удалось решить многие проблемы жамбылцев. В этом году в рамках проекта также сделано немало, о чем можно судить из итогов совещания под председательством акима области Бердибека Сапарбаева. пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона отметил, что в рамках реализации проекта "Мир и согласие" как можно больше граждан должны почувствовать поддержку и помощь государства в решении проблем.

Проект "Мир и согласие" сплотил жамбылцев. В его реализации участвуют не только государственные служащие, но и члены общественных объединений. Поначалу были охвачены десятки населенных пунктов нескольких районов области. Следом мы создали штаб. Теперь проектом охвачено уже более 145 населенных пунктов. Сейчас настало время подвести итоги четырех месяцев работы в текущем году. Бердибек Сапарбаев

В реализации проекта участвуют три рабочие группы из представителей государственных и правоохранительных органов, экспертов, общественных организаций, религиозных и деловых кругов. За четыре месяца этого года члены групп встретились с жителями 145 населенных пунктов.

По словам руководителя управления внутренней политики акимата области Бейкута Жамангозова, основные проблемы, с которыми обращаются сельчане - это недостаток питьевой и поливной воды, а также проблемы, связанные с пастбищами.

Проблема с питьевой и поливной водой актуальна прежде всего для жителей Шуского, Байзакского, Сарысусского, Таласского, Кордайского районов. В селах Карасу, Кайнар и Сарыбулак Кордайского района устарел водопровод. Жители сел просят восстановить трубопровод и централизованную систему водоснабжения. В этих населенных пунктах имеются проблемы, связанные с приграничными водоемами. Бейкут Жамангозов

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков рассказал об итогах работы по решению социально-бытовых проблем и развитию бизнеса в семи районах, где сконцентрированы представители разных этносов.

Рассмотрены вопросы повышения благосостояния сельского населения, улучшения качества образования, медицинских услуг, повышения уровня религиозного образования. Для решения этих вопросов разработана специальная дорожная карта. В рамках ее реализации проведено 812 мероприятий, 204 встречи и 111 общественных приемных. В результате 1070 гражданам оказана помощь в решении социальных проблем, 445 граждан получили медицинскую помощь, а 170 сельчан – содействие в оформлении безвозвратных грантов для открытия своего дела. Жорабек Баубеков

Кроме того, в семи районах проведены ярмарки вакансий. На постоянные рабочие места привлечено 347 человек, на молодежную практику - 245 выпускника, на социальные рабочие места направлено 90 человек, на оплачиваемые общественные работы - 129 человек.

В целом глава региона дал положительную оценку деятельности рабочих групп. Для повышения эффективности работы Бердибек Сапарбаев поручил закрепить по одному сотруднику в аппаратах акиматов сельских округов ответственным за ход реализации проекта "Мир и согласие".

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