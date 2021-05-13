Серийных взломщиков терминалов задержали в Алматы

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Злоумышленники орудовали ночью.
В Алматы серийные воры взламывали и обворовывали банковские терминалы, сообщает zakon.kz.
Установлено, что злоумышленники орудовали ночью. Они путем взлома вскрывали терминалы различных банков, вынимали кассету, доставали деньги, затем ячейку обратно возвращали в устройство. пресс-служба Департамента полиции Алматы
По словам начальника УП Медеуского района Даурена Утебаева, подозреваемые задержаны.
Их четверо. Во время своего последнего преступления они похитили из терминала свыше 160 тыс. тенге. В ходе допросов подозреваемые признались в совершении четырех аналогичных краж. Уголовное дело расследуется по ст. 188 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания, - уточнил он.
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