Летающее такси появится в Европе

Воздушное такси в Великобритании может стать первым в мире.

О запуске проекта аэротакси до конца 2021 года сообщила британская компания Urban Air Ports, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, в английском городе Ковентри появится первый в Европе и мире хаб для летающего такси UK Flying-Taxi Hub.

Уже через несколько месяцев хаб проведет демонстрационные полеты в Ковентри, численность которого составляет около 400 тыс. человек, - цитирует Bloomberg основателя Urban Air Ports и руководителя проекта Рики Сандху.

Для воздушных перемещений, по его словам, будет использована система Altitude Angel, технология которой позволит операторам авиатакси, беспилотников, вертолетам аварийных служб и авиации общего назначения безопасно делить воздушное пространство.

Сандху отметил, что проект поддержало правительство Великобритании и выделило на него 1,2 млн фунтов стерлингов (1,7 млн долларов).

Как отмечается, воздушное такси в Великобритании может стать первым в мире.

Глава Федерального управления гражданской авиации Америки Стив Диксон заявил, что в США сертифицировать аэротрансфер по городам планируют лишь к 2023 году, а тестировать полеты начнут в 2022.

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