Названа причина загадочного падежа ягнят в ВКО

По словам специалистов, в сложившейся ситуации виноваты не опасные инфекции, а сами хозяева.

Ветеринары Восточно-Казахстанской области назвали причину загадочного падежа ягнят в Зайсанском районе, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", в Зайсанском районе ВКО массово погиб молодняк. Более 100 голов скота погибло в крестьянском хозяйстве села Шиликты, такая же картина наблюдалась еще в двух аулах.

По словам специалистов, в сложившейся ситуации виноваты не опасные инфекции, а сами хозяева. К таким выводам они пришли после взятых проб и осмотра больных животных.

Они отметили, что хозяева слишком рано отправили скот на открытый отгон, в результате чего истощенные после зимы детеныши не выдержали апрельских заморозков.

Молодняк не выдержал переохлаждения организма. Было проведено обследование павшего скота патологоанатомами. Предварительные данные источника заболевания - охлаждение организма и неправильное содержание сотка после зимнего содержания. руководитель Управления ветеринарии ВКО Ертай Батхолдин

Отмечается, что в селах Зайсанского района карантин вводить не будут.

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