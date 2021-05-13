Несколькими простыми советами поделились эксперты.

Как сэкономить на ремонте дома или квартиры. Простыми правилами поделились эксперты, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", качеством выполненных работ или используемых материалов измеряется успех ремонта. При этом количество израсходованных денег - тоже немаловажный фактор.

Несколькими простыми советами, как сэкономить на ремонте, поделились эксперты.

План ремонта

Подробно продуманный план - главная экономия любого затратного мероприятия. По словам специалистов, в проекте должны быть прописаны все детали: сроки работ, смета расходов, план квартиры, особенности дома и другие детали.

Цените время и деньги

Также специалисты рекомендуют не торопиться во время ремонта. По их словам, для каждого этапа работ во время ремонта следует очертить временные рамки. Они рекомендуют в смету расходов заложить резерв в размере 15% - это может выручить в случае непредвиденных затрат.

Консультация дизайнера

Если же человек уверен, что может справиться без помощи дизайнера, то на этом пункте можно сэкономить. При этом эксперты отметили, что хороший дизайнер сможет помочь оптимально распорядиться ресурсами и указать на особенности планировки квартиры или дома, где делается ремонт.

Разделение обязанностей

По словам экспертов, при составлении плана ремонта необходимо определиться с разделением обязанностей: какие работы можно выполнить самостоятельно, какие - поручить специалистам.

Целесообразность замены стяжки

Как пояснили специалисты, если появились отслойки, которые характеризуются отставанием чернового пола от плит перекрытия, то требуется заменить стяжку. По их словам, образующуюся пустоту можно выявить с помощью простукивания, так как отслойки издают глухой звук.

Коммуникации

Приобретение полипропиленовых труб - лучшая возможность сэкономить на коммуникациях. Полипропиленовые трубы являются одними из самых дешевых материалов (лучшие производители - немецкие и чешские фирмы).

Отделка стен

Также специалисты отметили, что время работ и материальные затраты значительно сократит обшивка стен гипсокартоном по сравнению с традиционным выравниванием стен. Недостатком такой отделки является уменьшение площади помещения.

Обои

Самыми бюджетными считаются бумажные обои. Но у них, как отметили эксперты, также есть недостаток – они выцветают через несколько лет.

Ванная комната

Специалисты при косметическом ремонте рекомендуют использовать влагостойкие обои вместо дорогостоящей плитки.

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