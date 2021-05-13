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Причину земных колебаний назвали в Актау

Фото: lada.kz 13 мая 2021, 23:39

Об этом сообщили в пресс-службе воинской части №25744.

Названа причина колебаний земной поверхности, встревожившая актаусцев, передает zakon.kz.

Скорее всего, жители Актау ощутили колебания земной поверхности из-за плановых очистительных работ на полигоне "Оймаша", - сообщили lada.kz в пресс-службе воинской части №25744.

Ранее жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошел какой-то взрыв.

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