Причину земных колебаний назвали в Актау

Приложение zakon.kz
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Об этом сообщили в пресс-службе воинской части №25744.
Названа причина колебаний земной поверхности, встревожившая актаусцев, передает zakon.kz.
Скорее всего, жители Актау ощутили колебания земной поверхности из-за плановых очистительных работ на полигоне "Оймаша", - сообщили lada.kz в пресс-службе воинской части №25744.
Ранее жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошел какой-то взрыв.
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