Подземные толчки в Актау прокомментировали в Минобороны РК

В ведомстве заявили, что масштабы подрывных работ на полигоне "Оймаша" не настолько большие, чтобы это было слышно в городе и сказывалось на сейсмической обстановке.

Масштабы подрывных работ на полигоне "Оймаша" не могли сказаться на сейсмической обстановке в Актау. Об этом заявили в Министерстве обороны РК, передает zakon.kz.

На полигоне "Оймаша" действительно проводятся плановые мероприятия по очистке учебных полей от фрагментов боеприпасов. Вместе с тем масштабы подрывных работ не настолько большие, чтобы это было слышно в городе и сказывалось на сейсмической обстановке, - сообщили lada.kz в пресс-службе Минобороны РК.

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В ведомстве напомнили, что удаленность полигона от Актау составляет около 30 км.

К примеру, даже в воинской части, расположенной на удалении около 7 км от полигона в направлении города, никаких взрывов слышно не было. пресс-служба Минобороны РК

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Также в ведомстве сообщили, что пресс-службы в войсковой части №25744 не имеется.

В регионе есть представительство медиа-центра, которое выполняет задачи по подготовке материалов о жизнедеятельности войск и не имеет полномочий давать комментарии от имени оборонного ведомства. пресс-служба Минобороны РК

13 мая жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошел какой-то взрыв. Позднее в пресс-службе воинской части №25744 изданию сообщили, что, "скорее всего, жители Актау ощутили колебания земной поверхности из-за плановых очистительных работ на полигоне "Оймаша".

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