Развеян популярный миф о восстановлении зрения

Врач рассказал могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение.

Могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Некоторые продукты питания действительно содержат полезные для глаз вещества, отметил он. Но употреблять их в большом количестве не имеет смысла, потому что организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок, сверх суточной дозы, объяснил врач. Поэтому то, что морковь, черника и другие продукты могут повлиять на зрение, – это миф, подчеркнул офтальмолог.

Специально есть килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт, – рассказал в интервью врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

По его словам, для заботы о зрении важно совсем другое.

Для поддержания нормального зрения достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе, – сказал врач.

Кроме того, он посоветовал проходить обследование у офтальмолога не реже одного раза в год. В случае, если у человека есть проблемы со зрением, советы знакомых и народные методы лечения ему точно не помогут. Только специалист сможет дать правильные рекомендации, причем индивидуальные, напомнил Вячеслав Куренков.

Если есть проблемы со зрением, то все рекомендации индивидуальные, и их даст только лично врач, – подчеркнул офтальмолог в интервью радио Sputnik.

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