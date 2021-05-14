Пьяный 46-летний житель Атырау избил свою мать на 9 мая

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Мужчина был задержан на 10 суток.
9 мая 46-летний мужчина устроил скандал в состоянии опьянения, разбил окно и избил мать, сообщает zakon.kz со ссылкой на ATPress.
Даже после звонка матери в полицию мужчина продолжал скандалить с пожилой матерью, тем самым нанес не только физическую боль, но и психологическое давление.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, после приезда участкового инспектора полиции был заполнен административный протокол по части второй статьи 73 Кодекса об административных правонарушениях (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).
По решению специализированного городского суда мужчина был задержан на 10 суток.
Правоохранители призывают не скрывать факты насилия и немедленно обращаться в полицию.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!