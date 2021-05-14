В океане обнаружили следы внеземного вещества

Ученым удалось воспроизвести процесс быстрого захвата нейтронов в лабораторных условиях.

В образцах океанической коры ученые обнаружили изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщается в статье в журнале Science, опубликованной 14 мая.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, которое было выброшено при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.

Считается, что ядра всех химических элементов, которые тяжелее железа, образуются в звездной среде в результате ядерного процесса последовательного захвата нейтронов и создания все более тяжелых ядер. Всего примерно половина тяжелых нуклидов формируется медленно как побочный продукт устойчивого звездного синтеза. При этом другая половина, в том числе все актиноиды, возникают в процессе быстрого захвата нейтронов.

Ученым удалось воспроизвести процесс быстрого захвата нейтронов в лабораторных условиях, однако не установлено, как он возникает в космосе. Сейчас на этот счет есть две гипотезы: при взрывах некоторых типов сверхновых и слиянии нейтронных звезд.

Авторы считают, что их открытие позволяет по-новому взглянуть на астрофизическое происхождение тяжелых химических элементов.

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