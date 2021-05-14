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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 353 тысячи

Фото: 24kz 14 мая 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 353 140 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 452,
  • в городе Алматы – 557,
  • в городе Шымкенте – 125,
  • в Акмолинской области – 130,
  • в Актюбинской области - 102,
  • в Алматинской области – 222,
  • в Атырауской области – 75,
  • в ВКО – 102,
  • в Жамбылской области – 34,
  • в ЗКО – 123,
  • в Карагандинской области – 348,
  • в Костанайской области – 27,
  • в Кызылординской области – 31,
  • в Мангистауской области – 46,
  • в Павлодарской области –102,
  • в СКО – 25,
  • в Туркестанской области – 48.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2704 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 343,
  • в городе Алматы - 786,
  • в городе Шымкенте - 9,
  • в Акмолинской области - 175,
  • в Актюбинской области - 87,
  • в Алматинской области - 388,
  • в Атырауской области - 98,
  • в ВКО - 80,
  • в Жамбылской области - 56,
  • в ЗКО - 31,
  • в Карагандинской области - 369,
  • в Костанайской области - 17,
  • в Кызылординской области - 85,
  • в Мангистауской области 43,
  • в Павлодарской области - 66,
  • в СКО - 10,
  • в Туркестанской области - 61.

Всего в стране выздоровело 310 168 человек от COVID-19

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