В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 353 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 353 140 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 452,

в городе Алматы – 557,

в городе Шымкенте – 125,

в Акмолинской области – 130,

в Актюбинской области - 102,

в Алматинской области – 222,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 102,

в Жамбылской области – 34,

в ЗКО – 123,

в Карагандинской области – 348,

в Костанайской области – 27,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области – 46,

в Павлодарской области –102,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 48.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2704 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 343,

в городе Алматы - 786,

в городе Шымкенте - 9,

в Акмолинской области - 175,

в Актюбинской области - 87,

в Алматинской области - 388,

в Атырауской области - 98,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 56,

в ЗКО - 31,

в Карагандинской области - 369,

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области - 85,

в Мангистауской области 43,

в Павлодарской области - 66,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 61.

Всего в стране выздоровело 310 168 человек от COVID-19

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