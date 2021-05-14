В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 353 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 353 140 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 452,
- в городе Алматы – 557,
- в городе Шымкенте – 125,
- в Акмолинской области – 130,
- в Актюбинской области - 102,
- в Алматинской области – 222,
- в Атырауской области – 75,
- в ВКО – 102,
- в Жамбылской области – 34,
- в ЗКО – 123,
- в Карагандинской области – 348,
- в Костанайской области – 27,
- в Кызылординской области – 31,
- в Мангистауской области – 46,
- в Павлодарской области –102,
- в СКО – 25,
- в Туркестанской области – 48.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2704 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 343,
- в городе Алматы - 786,
- в городе Шымкенте - 9,
- в Акмолинской области - 175,
- в Актюбинской области - 87,
- в Алматинской области - 388,
- в Атырауской области - 98,
- в ВКО - 80,
- в Жамбылской области - 56,
- в ЗКО - 31,
- в Карагандинской области - 369,
- в Костанайской области - 17,
- в Кызылординской области - 85,
- в Мангистауской области 43,
- в Павлодарской области - 66,
- в СКО - 10,
- в Туркестанской области - 61.
Всего в стране выздоровело 310 168 человек от COVID-19
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