Движение автобусов приостановят на день в Нур-Султане

Будут проводиться дезинфекционные работы.

16 мая в Нур-Султане на день приостановят движение общественного транспорта, сообщает zakon.kz.

В воскресенье, 16 мая согласно постановлению Главного государственного санитарного врача г. Нур-Султан, в столице приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов, - говорится в посте в instagram-аккаунте City Transportation Systems.

В автобусах будет проводиться дезинфекционная работа.

Жителям столицы напомнили о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

Оплата проезда только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода, - отметили в сообщении.

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