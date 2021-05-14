От коронавируса за сутки скончались 33 человека в Казахстане

На 14 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 472 человека.

В Казахстане за сутки скончались от коронавируса 33 человека и от пневмонии четыре, сообщает zakon.kz.

На 14 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 472 человека (38 955 КВИ+ и 517 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 193 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 774 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 180 пациента, на аппарате ИВЛ – 110 пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 12 мая 2021 года зарегистрировано 127 новых случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 89 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 53 884, случаев с летальным исходом - 851, всего выздоровели – 52 516 человек.

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