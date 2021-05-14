В Костанае женщина жестоко убила любовника подруги

Подозреваемая рассказала полицейским, что собиралась прийти в полицию с повинной на следующий день, когда протрезвеет и приведет себя в порядок.

Двухдневные посиделки в Костанайской области закончились убийством. Женщина жестоко расправилась с любовником-обидчиком подруги, передает zakon.kz.

В дежурную часть Управления полиции Костаная поступило сообщение о том, что в квартире убит человек. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа выяснила, что это было убийство на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в полиции, в ходе расследования оперативникам пришлось вникать в странные подробности этого дела. Сельчанин, работник СТО, получил зарплату и приехал в Костанай, чтобы “отдохнуть и расслабиться”, как говорится, в веселой компании, оставив дома жену и детей. К тому же, у него в городе была любовница.

Мужчина снял квартиру и пригласил туда двух своих друзей, любовницу и ее подругу. Вот такой компанией из пяти человек они гуляли два дня. Во время посиделок между мужчиной и его пассией возникла ссора. Увидев слезы подруги, подозреваемая не сдержалась и сразу решила проучить ее любовника. Взяв кухонный нож, женщина направилась в спальню, где лежал потерпевший. Замахнувшись ножом, она нанесла один удар в спину мужчины, который оказался для него смертельным, - сообщили подробности в ДП.

Двое его знакомых в это время курили на балконе. Они даже не заметили, как уехали женщины, и что их друг убит. Мужчины продолжали пить в зале, пока не пришел хозяин квартиры. Он и вызвал полицию, обнаружив труп в спальной комнате.

Подозреваемая рассказала полицейским, что собиралась прийти в полицию с повинной на следующий день, когда протрезвеет и приведет себя в порядок. Однако ее задержали раньше. Подруга задержанной проходит по делу об убийстве ее любовника, как свидетель и находится под подпиской о невыезде.

Расследование по данному факту продолжается. Назначены экспертизы. Задержанная водворена в следственный изолятор.

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