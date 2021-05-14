Украинские депутаты подрались в прямом эфире

Конфликт спровоцировал вопрос по рынку земли.

В эфире украинского политического ток-шоу "Политика без правил" произошла драка, передает zakon.kz.

Бывший депутат Верховной рады Олег Барна бросился с кулаками на коллегу из фракции "Слуга Народа" Дмитрия Соломчука. По сообщению telegram-канала "Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости", причиной потасовки стал обычный спор.

В ходе передачи между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска на территории Украины рынка земли, а вскоре после этого мужчины начали обмениваться оскорблениями. Когда слова закончились, Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и несколько раз ударил его кулаком по голове.

Драку пришлось разнимать телеведущим, и даже после того, как оппонентов оттянули друг от друга, Соломчук продолжил оскорблять своего обидчика, а Барна обвинял его во лжи. В итоге политиков рассадили в разные стороны студии и продолжили передачу.

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