"Регулировщик, который запутался". Что произошло в Караганде?

Полицейский на перекрестке вызвал недоумение водителей своими жестами. Казахстанцы решили, что он не знает ПДД. Что произошло на самом деле, читайте в статье.

В соцсетях казахстанцы активно обсуждают регулировщика из Караганды. Пользователи Сети решили, что он не знает ПДД. Однако в полиции разъяснили его поведение, передает zakon.kz.

Видео было снято в Майкудуке, на перекрестке Карла Маркса - Лиговского. Регулировщик с виду хаотично махал жезлом и водители решили, что он либо новичок, либо не знает ПДД.

Регулировщик, который немножко запутался. Интересно, он ПДД хоть читал?! - говорится в описании к видео.

Однако в полиции разъяснили ситуацию.

В ходе мониторинга социальной сети Instagram выявлено видео сотрудника полка патрульной полиции УП Караганды, несшего службу на пересечении улиц Карла Маркса и Лиговского с заголовком "Регулировщик, который запутался". По данному факту проводилась служебная проверка. Она установила, что на данном участке дороги идут ремонтные работы по реконструкции перекрестка. И полицейский препятствовал проезду автомашин в сторону мечети имени Бала Кажы, так как вдоль дороги установлены оградительные строительные блоки. Поэтому инспектор-регулировщик подавал жесты не по инструкции, - пояснили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Делал он так, потому что стояла задача не допустить проезд в конкретном направлении.

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