Более 40 улиц Нур-Султана получили новые названия

Несколько улиц были объединены в одну.

Акимат столицы и маслихат приняли совместное постановление и решение от 31 марта 2021 года "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султана", передает zakon.kz.

Так, в Нур-Султане появилось много новых улиц, к примеру, улицы имени Розы Баглановой, Ермека Серкебаева, Жубана Молдагалиева, но не стало улицы Пионерской, Тараса Шевченко, переулка Павлика Морозова. Несколько улиц были объединены в одну.

По району "Алматы" улицы присвоены названия:

улице с проектным наименованием А21 – улица Ұзақбай Құлымбетов;улице с проектным наименованием № 231 – улица Әнуарбек Байжанбаев;улице с проектным наименованием № 23-14 – улица Мақтай Сағдиев;улице с проектным наименованием А22 – улица Кәмен Оразалин;улице с проектным наименованием А98 – улица Аманжол Бөлекпаев;улице с проектным наименованием № 23-7 – улица Бәйкен Әшімов;улице с проектным наименованием А25 – улица Кеңшілік Мырзабеков;улице с проектным наименованием А26 – улица Нығмет Нұрмақов;улице с проектным наименованием № 23-6 – улица Рахманқұл Бердібай;улице с проектным наименованием А36 – улица Салық Зиманов;улице с проектным наименованием № 23-30 – улица Хиуаз Доспанова;

по району "Есиль":

улице с проектным наименованием Е755 – улица Әнет баба;улице с проектным наименованием Е16 – улица Жұбан Молдағалиев;улице с проектным наименованием Е22 – улица Роза Бағланова;улице с проектным наименованием Е574 – улица Бердіқожа батыр;Кроме того, объединены улицы с проектными наименованиями Е587 и Е619 – в улицу Уәли Халфин;

Безымянной улице, начинающейся от улицы Достық и заканчивающейся на улице Дінмұхамед Қонаев, расположенной перед зданием "Қазмедиа орталығы" дано название улица Қазақ радиосы.

Переименовали:

по району "Байқоңыр":

улицу Жумабека Ташенова – в улицу Жұмабек Тәшенев;переулок Павлика Морозова – в переулок Сейхун;переулок Ленинградский – в переулок Төрткүл;переулок Жумабека Ташенова – в переулок Жұмабек Тәшенев;часть переулка Жазық, начинающегося от улицы Өндіріс и заканчивающегося на улице Төлеген Тоқтаров, – в переулок Ырғайлы;часть переулка Гүлзар, начинающегося от улицы Саржайлау и заканчивающегося на улице Төлеген Тоқтаров, – в переулок Ақжарма;часть улицы Ақсеңгір, начинающуюся от улицы Құсжолы, – в переулок Шоқпартас;часть улицы Ағадыр, начинающуюся от проектной улицы С613 и заканчивающуюся на улице Тайбурыл, – в переулок Шилісай;часть улицы Ағадыр, начинающуюся от дома № 8Б и заканчивающуюся на улице Игілік, – в переулок Шеңгелді;часть улицы Кеншілер, начинающуюся от улицы Кентау и заканчивающуюся на улице Ақшағыл, – в переулок Қарғалы;часть переулка Жетісай, начинающегося от дома № 49А и заканчивающегося на улице Юрия Малахова, – в переулок Үңгіртас;часть улицы Ақшағыл, начинающуюся от дома № 15/2 и заканчивающуюся на улице Кеншілер, – в переулок Тұздыкөл;часть улицы Юрия Малахова, начинающуюся от дома № 12 и заканчивающуюся на улице Саржайлау, – в переулок Түрген;часть улицы Саржайлау, начинающуюся от дома № 9/5 и заканчивающейся домом № 11А, – в переулок Текелі;часть улицы Шыңғырлау, начинающуюся от дома № 17/1 и заканчивающуюся домом № 1А, – в переулок Тастөбе;часть улицы Өзен, начинающуюся от улицы Сусамыр и заканчивающуюся на улице Өндіріс, – в переулок Талдыбұлақ;часть переулка Қызылжар, начинающегося от переулка Жезкиік и заканчивающегося на переулке Найзатас, – в переулок Өлеңдісай;часть переулка Тасқұдық, начинающегося от дома № 20 и заканчивающегося на улице Ынталы, – в переулок Ойқарағай;часть улицы Құрманғазы, начинающуюся от дома № 50 и заканчивающуюся домом № 64, – в переулок Жиренкөл;

по району "Есиль":

жилой массив Ильинка и микрорайон Үркер объединены в жилой массив Үркер;улица Новый аэропорт получила название Жаңадария;улицы с проектным наименованием Е10 и Сығанақ объединены в улицу Сығанақ;

по району "Сарыарка":

улицу Пионерскую назвали Талшын;улицу Проезд-52 переименовали в улицу Ақтоғай;улицу Мостопоезд-463 – в улицу Жартас;улицу Тараса Шевченко, начинающуюся от улицы Аспара и заканчивающуюся на улице Медеу, – в улицу Қатонқарағай;улицы с проектным наименованием С409 и Вторая Алматинская объединили в улицу Ермек Серкебаев.

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