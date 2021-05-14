Мусор сюда везут со всей округи.

Масштабная свалка беспокоит жителей села близ Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Населенный пункт Тайтобе находится в 12 километрах от столицы.

По информации "Хабар 24", неприятный запах, крысы и разбитые дороги беспокоят сельчан.

По словам местных жителей, проблемы начались несколько лет назад. Когда рядом с их поселком открыли полигон твердых бытовых отходов.

Мусор сюда везут со всей округи. Объемы зловонных залежей растут год за годом. Сегодня здесь можно найти старые покрышки от автомобилей, обрезки строительных материалов, мебель и бесчисленное количество полиэтиленовых пакетов, которыми усеяна вся округа.

Весь Косшы, Лесная поляна, там 30 тысяч живет. Весь их мусор сюда привозится. И просто вываливается в степь. Вопрос стоит - бизнес или люди? Бизнес ставится выше людей. У нас есть только одна компания, которая вывозит мусор - "Косшы тазалык", которая выиграла тендер, - рассказала местная жительница Алия Калиаскарова.

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