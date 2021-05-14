Онлайн-автокаско: где оформить с лучшей выгодой?

Выбрать нужный лимит покрытия, рассчитать стоимость и купить полис YesCasco онлайн можно всего за 3 минуты.

С внедрением онлайн-страхования в Казахстане произошла революция и началась принципиально новая эра в страховании: страховщики стали использовать дистанционные методы взаимодействия с клиентами, активнее привлекая канал онлайн-продаж. В первую очередь изменения коснулись обязательного страхования автотранспорта – ОГПО ВТС, тогда как добровольные виды страхования мало кто решался реализовать, а для перевода в онлайн существующих программ страхования автокаско требовалась значительная подготовка.

И вот сегодня на сайте eurasia36.kz лидер страхового рынка – АО "СК "Евразия" (рейтинг "kzAAA") – вновь радует своих клиентов запуском онлайн ранее полюбившегося продукта YesCasco, который в отличие от ОГПО ВТС позволяет защитить именно свое авто от самого распространенного риска – ДТП.

Выбрать нужный лимит покрытия, рассчитать стоимость и купить полис YesCasco онлайн можно всего за 3 минуты без прикрепления документов и фото, разумеется, для этого не нужно посещать офис компании. Более того, действующим клиентам, ранее оформившим полис ОГПО ВТС в СК "Евразия", предоставляется дополнительная скидка.

Мы безгранично благодарны нашим клиентам, быстро распознавшим все плюсы онлайн-страхования на eurasia36.kz и купившим полисы обязательного автострахования, тем самым поддержав данное направление. Запуская новый продукт, мы в первую очередь поставили перед собой задачу сделать его нужным большому количеству людей и, главное, по максимально доступной стоимости. YesCasco покрывает главный риск для машины – ДТП, лимит покрытия выбирает сам клиент, стоимость полиса – от 4,2 тыс. тенге, реализован простой и удобный процесс оформления на сайте eurasia36.kz, – комментирует заместитель председателя правления Нуржан Джантуреев.

Напомним, в этом году АО "СК "Евразия" активно развивает цифровое направление на сайте eurasia36.kz, продолжая радовать подарками и упрощать процесс взаимодействия клиентов с компанией, благодаря чему клиенты в режиме онлайн могут:

1) купить страховой полис;

2) урегулировать страховые случаи, получив выплату безналичным переводом;

3) выбрать удобное для себя время посещения офиса страховой компании;

4) продлить электронный полис или внести изменения в действующий (например, добавить водителя);

5) получить действующий полис по WhatsApp.

Недавно СК "Евразия" запустила новую уникальную акцию: теперь при онлайн-покупке полиса обязательного автострахования (ОГПО ВТС) на сайте eurasia36.kz каждый водитель получает не только скидку до 10% и максимальный шанс выиграть 10 литров бензина, но и автоматически становится участником розыгрыша сертификатов на автодром СТК Sokol на сумму 10 000 тенге.

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