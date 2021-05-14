Сотрудник Антикоррупционной службы осужден за взятку в 60 млн тенге и мошенничество

Кроме того, подсудимый пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника Антикоррупционной службы по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки, передает zakon.kz.

По информации суда, 5 июля 2019 года старший офицер Антикоррупционной службы по Актюбинской области подстрекал владельца ТОО к даче взятки якобы для урегулирования вопроса о снижении доначисленных налогов и пени, и завладел его денежными средствами в сумме 60 000 000 тенге.

Его вина была подтверждена показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных, оперативно-розыскных мероприятий, заключениями судебных экспертиз.

В итоге суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Как отмечается, при назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством нарушение принятой присяги, с учетом чего и назначил 12 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Кроме того, подсудимый пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

В доход государства конфисковано имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу.

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