40 тонн гумпомощи отправил Казахстан в Индию

Индия получила от Казахстана маски, респираторы, защитные костюмы и аппараты ИВЛ.

Казахстан пришел на помощь Индии, испытывающей глубокий гуманитарный кризис с вязи с пандемией, передает zakon.kz.

По информации МИД РК, первый из двух казахстанских бортов с соответствующим грузом приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели утром 14 мая. Ожидается, что второй прибудет через несколько часов.

Гуманитарная помощь общей массой около 40 тонн включает медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и портативные аппараты искусственной вентиляции легких казахстанского производства. В церемонии ее передачи в аэропорту принял участие Посол Казахстана в Индии Нурлан Жалгасбаев, с индийской стороны - Директор департамента евразийского сотрудничества МИД Индии Бандару Вилсонбабу.

Ранее Токаев поручил правительству оказать гуманитарную помощь индийской стороне.

Следует отметить, что в 2020 году Индия направила помощь Казахстану для борьбы с пандемией в виде препарата гидроксихлорохин.

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