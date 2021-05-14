Курс доллара резко вырос на торгах

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Доллар подорожал сразу на 1,5 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,10 тенге, поднявшись сразу на 1,51 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430,5 тенге, евро – 515-520,3 тенге, рос. рубль - 5,5-5,83 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 мая.
Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,03%, составив $63,80 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,10% — до $66,98 за баррель.
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