Курс доллара резко вырос на торгах

Доллар подорожал сразу на 1,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,10 тенге, поднявшись сразу на 1,51 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430,5 тенге, евро – 515-520,3 тенге, рос. рубль - 5,5-5,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 мая.

Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,03%, составив $63,80 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,10% — до $66,98 за баррель.

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