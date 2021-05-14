Глава КНБ РК сможет поощрять казахстанцев за вклад в нацбезопасность страны

Также у подразделений ведомства появятся свои флаги и эмблемы.

Комитет национальной безопасности подготовил проект Указа Президента РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан", передает zakon.kz.

В частности, предусматривается, что председателя КНБ РК наделят полномочиями поощрять граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства за вклад в дело обеспечения национальной безопасности страны, а также укрепление сотрудничества между специальными службами.

Как поясняется, на практике возникает необходимость поощрения (в виде награждения грамотой или объявления благодарности) граждан РК, а также граждан иностранных государств за вклад в дело обеспечения национальной безопасности страны, в том числе:

поиска лиц, находящихся в розыске;

оказание содействия в задержании преступников;

предоставления информации, необходимой для решения задач органов национальной безопасности;

обучения кадров органов национальной безопасности в иностранных государствах;

укрепления дружбы и сотрудничества между спецслужбами и международными организациями;

оказания гуманитарной помощи либо поставки технических и иных средств;

оказания содействия в защите государственной границы республики.

Ранее глава ведомства мог поощрять только сотрудников органов национальной безопасности.

Согласно поправкам, у подразделений ведомства появятся свои флаги и эмблемы, в том числе:

флаг Службы специального назначения "А" КНБ РК;

флаг Авиационной службы КНБ РК;

эмблема Службы специального назначения "А" КНБ РК;

эмблема Авиационной службы КНБ РК.

Сейчас у комитета есть только общие флаг органов национальной безопасности республики и эмблема.

Документ содержит и другие нормы, многие из которых секретные.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 мая.

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