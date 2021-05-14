Фейк о "брошенном" мальчике на трассе распространяют в Казнете

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Информацию прокомментировали в полиции.
Казахстанцы в соцсетях рассылают сообщение о найденном мальчике на трассе Актау-Жанаозен, сообщает zakon.kz.
По данным Lada, эта информация подтверждения не получила.
Рассылка по сетям идет с целью поиска родственников ребенка.
Данная информация является фейком, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
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