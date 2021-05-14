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Фейк о "брошенном" мальчике на трассе распространяют в Казнете

Фото: lada.kz 14 мая 2021, 12:21

Информацию прокомментировали в полиции.

Казахстанцы в соцсетях рассылают сообщение о найденном мальчике на трассе Актау-Жанаозен, сообщает zakon.kz.

По данным Lada, эта информация подтверждения не получила.

Рассылка по сетям идет с целью поиска родственников ребенка.

Данная информация является фейком, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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