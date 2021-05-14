В СКО пенсионерку сдали в дом престарелых и завладели ее квартирой

Родственники написали заявление в полицию, заведено уголовное дело по статье "мошенничество".

Социальных работников Петропавловска обвинили в мошенничестве. Они сдали старушку в дом престарелых и завладели ее квартирой, передает zakon.kz.

Как рассказали родные 83-летней труженицы тыла, под предлогом лечения ее вывезли из квартиры. А потом выставили все так, будто женщина решила подарить квартиру незнакомым людям, сообщает телеканал Astanatv.

По документам бабушка почему-то решила подарить свое жилье социальному работнику, которая ухаживала за ней всего 4 месяца. После старушку под предлогом лечения отправили в дом престарелых, рассказала потерпевшая.

На просьбы вернуться домой ей отвечали уклончиво.

Я спрашивала, а они говорят: "Скоро, скоро", а когда скоро, не знаю. Скучаю за квартирой. Это они сами написали, я ничего не писала, вообще ничего, - рассказала Людмила Носик.

Тревогу забили родственники, когда бабушка перестала отвечать на звонки. Пенсионерка жила одна, но ее навещали родственники.

Родная внучка из Москвы регулярно созванивалась с бабушкой по стационарному телефону, так как пользоваться сотовой связью старушка не умеет.

Забеспокоились и жители дома, когда приветливая соседка исчезла. Вызвали спасателей и взломали дверь, но никого не нашли. О том, что женщина в доме престарелых, родные узнали из фото приюта в соцсетях. Они уверены, что это бесчеловечное мошенничество.

Бабушка подпишет все, что угодно. Есть фотографии всех этих заявлений, где написано все от и до небабушкиной рукой. Единственное, внизу фамилию написала своим корявым почерком, даже не подпись. Я уверена, что моя бабушка не одна такая. Сейчас в 83 года человек остался просто в чем она есть, рассказала внучка пенсионерки Наталья Середа.

В доме престарелых женщина пробыла 2 недели, сейчас ее забрали родственники. Труженица тыла всю жизнь проработала на железной дороге, откуда и получила жилплощадь.

Однако социальный работник, которому бабушка "подарила" квартиру, возвращать ее добровольно не собирается. И она продолжает присматривать за пожилыми горожанами. Под ее попечительством находятся 8 человек.

Родственники написали заявление в полицию, заведено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как я могу человека уволить, пока нет решения правоохранительных органов. Как только будет закончено данное разбирательство, должны будем принять соответствующее решение. Уволить по отрицательным мотивам, - сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Людмила Петровна все еще надеется вернуть квартиру, в которой она прожила почти 50 лет и скоротать в ней последние дни.

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