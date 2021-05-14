Келинка воровала деньги у свекрови для онлайн-игр

Женщина привязала свой телефон к чужому банковскому счету.

35-летняя акмолинка воровала деньги своей свекрови на онлайн-игры, передает zakon.kz.

В Степногорске в местное управление полиции обратилась 57-летняя жительница. Она сообщила, что с ее банковского счета пропадают деньги.

По ее словам, неизвестный с помощью банковского приложения похитил 81,5 тысяч тенге с ее счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 35-летнюю подозреваемую, признавшую свою вину. Злоумышленница оказалась снохой пострадавшей. В конце марта она, имея доступ ко всем документам пожилой женщины, открыла на своем телефоне приложение с выходом на счет свекрови и начала играть в онлайн-игры, желая приумножить потраченные деньги, - отметили в полиции области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 1 УК РК “Кража“. Ведется досудебное производство.

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