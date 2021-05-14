Житель столицы погасил долг по алиментам, отдав гараж

Мужчина не оплачивал долги перед своими детьми около 10 лет.

Задолженность жителя Нур-Султана по алиментам с апреля 2012 года по апрель 2021 года составила 2 311 907 тенге. Мужчина не оплачивал долги перед своими детьми около 10 лет, передает zakon.kz.

Взыскание с гражданина К. в пользу гражданки К. алиментов на содержание несовершеннолетних детей (15 и 10 лет) в размере 1/3 назначено начиная с 23 апреля 2012 года. В ходе исполнение выяснилось, что у должника в собственности имеется недвижимость в виде капитального гаража в Нур-Султане, - рассказала заместитель региональной палаты ЧСИ Мадина Жанасаева.

Согласно отчету об оценке недвижимого имущества гараж оценен в 2 миллиона 80 тысяч 905 тенге.

11 мая гараж передали взыскателю в счет погашения долга. Остальную сумму - около 230 000 тенге - должник обязался погасить в ближайшее время.

Кроме того, ЧСИ столицы взыскал еще с одного должника в пользу матери его детей 1/5 долю квартиры в сумме 3 640 500 тенге, а так же расходы по оплате госпошлины в 36 405 тенге, по производству оценки 10 000 тенге и представительские расходы 70 000 тенге. Всего взыскано 3 756 905 тенге, которые должник не хотел оплачивать.

В ходе исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу гражданки М. было выявлено и изъято и передано на хранение на штрафную стоянку акимата Нур-Султана ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Нур-Султан» автомобиль марки Hyundai Accent, - дополнила Жанасаева.

Как отметили в ЧСИ, до водворения авто на штрафстоянку должник уклонялся от явки и на протяжении 1,5 месяцев игнорировал требования о предоставлении информации о доходах, имуществе и пенсионных отчислений с момента вынесения судебного приказа.

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