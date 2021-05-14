Массовые беспорядки в Сатпаеве: суд разъяснил приговор

Приговор не вступил в законную силу.

Суд разъяснил приговор 55 подсудимым по делу о массовых беспорядках в городе Сатпаеве после пропажи и изнасилования 5-летней девочки, передает zakon.kz.

Подсудимых обвиняли:

- в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества (от 4 до 10 лет лишения свободы) - тяжкое преступление;

- в участии в массовых беспорядках (от 3 до 8 лет лишения свободы) - тяжкое преступление;

- в применении насилия в отношении представителя власти (до 3 лет лишения свободы) - преступление средней тяжести.

Все подсудимые полностью признали свою вину и заключили процессуальное соглашение с прокурором. В соглашении прокурор просил назначить 46 лицам условное лишение свободы, 9 - реальное лишение свободы.

В суде все подсудимые подтвердили, что соглашение заключено добровольно и согласились с наказанием, которое просил прокурор.

В пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области сообщили, что по закону суд не вправе назначить более строгое наказание, чем в соглашении.

Суд учел все обстоятельства, в том числе смягчающие, и назначил следующее наказание:

- 44 подсудимым за участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении сотрудников полиции – по 4 года лишения свободы условно;

- 2 подсудимым - по 1,5 года лишения свободы условно;

- 4 подсудимым - организаторам массовых беспорядков – по 3 года лишения свободы;

- подсудимому Ерболату Оспанову (ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой) за участие в массовых беспорядках – 3 года лишения свободы;

- подсудимым Малику Джабагенову (ранее судим за разбой), Болату Кайржанову (ранее судим за грабеж), Михаилу Станкевичу (ранее судим за насилие в отношении сотрудников полиции) за участие в массовых беспорядках и насилие в отношении сотрудников полиции - по 3 года лишения свободы;

- подсудимому Жолымбеку Тажену за участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении сотрудников полиции (нанес телесные повреждения 4 сотрудникам, бросал в них камни) – 3 года лишения свободы;

Приговор не вступил в законную силу.

Днем 23 июля прошлого года в Сатпаеве пропала 5-летняя девочка. Ее нашли спрятанной в диване в квартире у 62-летнего мужчины. Оказалось, что ребенка изнасиловали. Девочку передали родителям, а подозреваемого полицейские тайно вывели, переодев в форму.

Узнав об этом, жители города пришли в ярость. Они отправились к нему домой, чтобы совершить самосуд. Жители разгромили его квартиру, задев квартиры соседей. Спонтанная акция переросла в беспорядки: полицейских закидали камнями, подожгли их машины, напали на здание полиции. Общий ущерб государству и пострадавшим превысил 25 млн тенге.

Осенью 2020 года главный подозреваемый по делу об изнасиловании ребенка повесился в СИЗО.

Суд начался 1 марта. На скамье подсудимых было 55 человек. По делу 64 потерпевших (из них 13 граждан и 50 сотрудников полиции). Ущерб - более 25 млн тенге.

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