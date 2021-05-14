Названы причины роста цен на продукты питания

Больше всего подорожали подсолнечное масло, сахар, куриные яйца и овощи.

В Казахстане продолжают расти цены на питание, сообщает zakon.kz. По информации Министерства торговли и интеграции, продовольственные товары подорожали сначала года на 4,8%. В частности, в апреле стоимость товаров выросла на 1,7%. Больше всего цены поднялись в Атырауской области – 6,8%, Нур-Султане – 6,3% и Шымкенте – 5,6%. Меньший рост замечен в Алматинской области - на 4,0%, Карагандинской - на 4,3% и Кызылординской - на 4,4%.

Основными драйверами роста цен стали дисбалансы на отдельных рынках продуктов питания, таких как масло подсолнечное, сахар, яйца куриные и овощная продукция.

Общая картина показывает, что Министерству сельского хозяйства необходимо принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания, - подчеркнул первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

Смаилов поручил акиматам до конца мая расширить форвардные закупки до 10 млрд тенге и финансирование "оборотной схемы" до 50 млрд тенге.

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