Киностудию не будут строить в Нур-Султане

О строительстве новой киностудии "Астанафильм" было объявлено в сентябре 2018 года.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова заявила, что вопрос о строительстве киностудии в Нур-Султане закрыт, передает корреспондент zakon.kz.

После принятия закона РК "О кинематографии", действительно, поднимался вопрос о строительстве отдельной киностудии в Нур-Султане. Но затем после аудита и обсуждения было принято решение о дальнейшем развитии и модернизации бренда казахстанского кино АО "Казахфильм" им. Шакена Айманова, который расположен в городе Алматы. Поэтому вопрос строительства новой киностудии в Нур-Султане закрыт, на сегодняшний день не рассматривается, - пояснила глава ведомства на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

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Строительство киностудии "Астана фильм" приостановлено

Напомним, о строительстве новой киностудии "Астанафильм" Минкультуры было объявлено еще в сентябре 2018 года. Тогда экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что "Казахфильм" в скором времени не сможет справляться с объемом работ.

В 2019 году проект приостановили, не назвав причину.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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