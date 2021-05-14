Экс-глава футбольного клуба "Иртыш" получил год лишения свободы

Бывший директор футбольного клуба осужден за неуплату налогов клуба.

В Павлодарском суде №2 рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего директора павлодарского футбольного клуба "Ertis" (Иртыш) Серика Умарханова за неуплату налогов в сумме более 193 миллионов тенге, передает zakon.kz.

Как установлено судом, в 2019 году, зная, что на счету клуба недостаточно денежных средств на оплату индивидуального подоходного и социального налогов, в связи с тем, что заработная плата игроков основного состава клуба в разы превышает утвержденную смету расходов, он решил уклониться от их уплаты, сообщает Sputnik.

Для этого Умарханов приказал бухгалтеру внести в налоговые декларации искаженные сведения о доходах и расходах, а также занизить заработную плату игроков основного состава клуба. При этом пообещал, что налоги будут уплачены в 2020 году.

Тем самым был причинен ущерб государству в виде неуплаченных налогов в бюджет по общественному фонду "Футбольный клуб "Ertis" на общую сумму 193 939 013 тенге, что является крупным размером (более 454 тысяч долларов).

В суде подсудимый вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил Серика Умарханова к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в уголовно исполнительной системе минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на три года. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

30 мая прошлого года один из самых титулованных клубов Казахстана, пятикратный чемпион страны - футбольный клуб "Иртыш" - снялся с чемпионата казахстанской премьер-лиги. Основная причина - нехватка денежных средств на зарплату футболистов, в основном легионеров.

Аудиторская проверка выявила крупные финансовые нарушения в клубе за последние годы. По словам руководителя управления по развитию туризма и спорта области Марата Айдашева, долг ФК "Иртыш" составил 3,6 миллиарда тенге. Снятие с чемпионата стал вынужденной мерой, чтобы совсем не обанкротить клуб, говорил тогда Айдашев. Виновными в таком плачевном состоянии команды назвали предыдущих руководителей, которые не оплатили налоговые задолженности с 2016 по 2020 годы.

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