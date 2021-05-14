Air Astana отмечает 19-летие

Развитие компании неоднократно подтверждалось международными отраслевыми премиями SkyTrax, APEX и Trip Advisor.

Air Astana отмечает 19-ю годовщину своего первого коммерческого рейса, осуществленного из Алматы в Астану (Нур-Султан) в мае 2002 года. Несмотря на постоянно меняющиеся обстоятельства и вызовы Air Astana за время своего существования достигла высоких стандартов в обслуживании пассажиров, обеспечении безопасности, эксплуатационной эффективности и экологической устойчивости.

Ежегодный пассажиропоток авиакомпании увеличился с 160 тыс. пассажиров в 2002 году до более 5 млн на момент начала глобальной пандемии в 2020 году. Маршрутная сеть сегодня составляет 60 внутренних и международных направлений, а воздушный флот со средним возрастом всего 3,5 года состоит из 34 современных самолетов семейства Airbus, Boeing и Embraer. Эффективное развитие Air Astana неоднократно подтверждалось международными отраслевыми премиями SkyTrax, APEX и Trip Advisor.

Стратегически значимым решением Air Astana стал запуск первой в Центральной Азии авиакомпании-лоукостер FlyArystan в мае 2019 года. FlyArystan стремительно развивает маршрутную сеть по Казахстану, а также открывает востребованные международные направления в ближнее зарубежье. За два года авиакомпания перевезла 3 млн пассажиров. Показатель загрузки, несмотря на пандемию, в среднем составил 87%, а своевременность осуществления рейсов 89%.

Эффективность управления группы компаний Air Astana подтвердила и во время действующей пандемии, когда большинство традиционных международных рейсов были либо полностью приостановлены, либо значительно сокращены. Авиакомпания ответила на вызов, рассмотрев новые возможности в иных сегментах рынка. Были запущены рейсы по популярным курортным направлениям Мальдивские острова, Египет, а также регулярные рейсы в города Грузии - Батуми и Кутаиси. В июне авиакомпания планирует открыть регулярный рейс в Подгорицу (Черногория). Переход Air Astana от традиционной модели к обслуживанию внутреннего спроса на отдых стал успешным и стратегически верным.

Созвучные слоганы наших авиакомпаний "из самого сердца Евразии" и "бюджетная авиакомпания Евразии" прекрасно передают стремление нашего основателя Первого Президента Н.Назарбаева, который вместе с сэром Ричардом Эвансом из BAE Systems принял решение о создании Air Astana в сентябре 2001 года и FlyArystan в ноябре 2018 года, - отметил Питер Фостер, президент Air Astana - Я твердо верю, что мы на верном пути, и воплощаем в жизнь это видение безопасной, сервис-ориентированной, эффективной, устойчивой и морально-этической группы компаний. Я благодарю наших клиентов за их выбор нас, и моих коллег за их приверженность совершенству.

Со дня основания Air Astana вносит значительный вклад в экономику Казахстана. За 19 лет общий объем налоговых отчислений превысил 103 млрд. тенге. При этом даже в сложное для авиации время, сложившееся во время глобальной пандемии, авиакомпания не обращалась за государственными субсидиями или дополнительными вложениями акционеров. Air Astana остается достойным субъектом общества, на постоянной основе оказывающим поддержку местным общинам в рамках своих давно существующих программ корпоративной социальной ответственности.

В честь дня рождения Air Astana объявила о распродаже билетов на популярные международные направления. Подробная информация об акции на сайте авиакомпании.

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