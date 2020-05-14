Кредитная история: как ее не запятнать

Финансы требуют ответственного отношения.

Кредитная история — это не только перечень займов и показатель вашей финансовой благонадежности, это еще и история семьи. Ипотека и рождение ребенка, плановое техобслуживание автомобиля и экстренная замена бытовой техники, долгожданный отпуск или долго откладываемый ремонт — это жизнь, которая скрыта за сухими отчетными цифрами.

Но иногда за завесой этих строгих цифр случается хаос. Форс-мажор, который вынудил вас обратиться за "быстрыми деньгами", из-за чего пришлось согласиться на невыгодные для вас условия или напротив, выгодные условия были "на входе" и полностью вас устраивали, но теперь, когда ваш бюджет трещит по швам, уже таковыми не кажутся.

В какой-то момент кредитные обязательства по нескольким линиям могут превратиться в изматывающее жонглирование: приоритет, текущие возможности и новые возникающие потребности... Что можно сделать в такой ситуации? — Начать историю сначала!

JUSAN BANK предлагает программу рефинансирования и объединения кредитов. Что это значит? — Вы можете собрать все свои кредиты в один банк под единый процент с удобным графиком погашения! Не важно, в каком из банков Казахстана вы получали заем, благодаря программе рефинансирования, в единый финансовый "портфель" можно собрать все ваши обязательства!

Итак, давайте посмотрим, как вы можете изменить сюжет вашей кредитной истории! Программа JUSAN BANK предлагает весьма широкие рамки: вы можете рефинансировать займы на сумму от 50 000 тенге до 6 миллионов тенге со сроком погашения от 6 месяцев до 5 лет. Процентная ставка по объединенному кредиту — от 18,5% (ГЭСВ). При этом дополнительные расходы по оформлению кредита в виде страховки или комиссий исключены, а за своевременные платежи по кредиту банк еще и возвращает часть оплаченных денег в виде кэшбэка! Объединение нескольких потребительских займов в один позволит вам упорядочить как ежемесячный бюджет, так и долгосрочное финансовое планирование в вашей семье: единые условия, одна дата, один банк!

Но не забывайте, финансы требуют ответственного отношения, поэтому даже такая программа не решит все ваши проблемы — рефинансированию подлежит только сумма основного займа, на выплаты вознаграждения и штрафные санкции действие данной программы не распространяется.

Если вы решились подвести черту и красиво закончить предыдущую главу вашей кредитной истории, скачайте и зарегистрируйтесь в мобильном приложении JUSAN.

Здесь вы сможете проверить, проходите ли вы по условиям программы, буквально в несколько касаний!

После регистрации и подтверждения личности, мобильное приложение JUSAN покажет ваши действующие займы, соответствующие условиям программы рефинансирования кредитов. Вы можете выбрать один или несколько займов и сразу же отправить вашу заявку на рассмотрение! Процесс одобрение заявки быстрый и максимально автоматизирован, но при этом весьма гибкий. Если заявленные вами суммы и сроки не пройдут фильтр программы рефинансирования, банк предложит вам альтернативный вариант.

Все необходимые документы, инструменты и действия (от выпуска ЭЦП до подписания договора банковского займа) заложены в электронной базе приложения JUSAN, поэтому все шаги по оформлению рефинансирования ваших кредитов вы сможете осуществить онлайн.

Стоит отметить, что программа рефинансирования доступна не только клиентам банка, но и тем, кто только собирается присоединиться к финансовой системе JUSAN, — мобильное приложение, при отсутствии у вас карты банка, автоматически предложит вам выпустить карту. Готовую карту вам доставят на выбор домой или в офис.

Кстати, если неожиданные (и непременно счастливые!) повороты сюжета вашей собственной жизни потребовали финансовых вливаний, непосредственно в процессе оформление рефинансирования, вы можете сразу указать сумму и на дополнительное кредитование от JUSAN BANK.

Рефинансирование кредитов от JUSAN BANK — это новый способ наведения порядка в финансах и новая чистая глава вашей кредитной истории.

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