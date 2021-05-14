Смерть казахстанки в Грузии: что говорил подозреваемый на допросе

По словам подозреваемого, 4 мая между ними, по обоюдному согласию, произошел половой контакт.

СМИ опубликовали копию допроса жителя Грузии Бесика Тордуа, который подозревается в изнасиловании и доведении до самоубийства казахстанки Асель Айтпаевой, передает zakon.kz.

В распоряжении Радио Свобода оказалась копия допроса Бесика Тордуа, который был проведен через 20 часов после смерти Асель Айтпаевой. На допросе Тордуа рассказал, что в начале апреля он с казахстанскими партнерами основал компанию "Казтрансавто". По его словам, Асель приехала в Грузию 27 апреля и поселилась в доме своего зятя Мурата Меирбекова. 30 апреля девушка якобы призналась Тордуа, что зять дважды изнасиловал ее. Тордуа предложил ей переехать к нему.

По словам подозреваемого, Асель переживала произошедшее и в течение нескольких дней практически не выходила из комнаты. Но 4 мая между ними, якобы по обоюдному согласию, произошел половой контакт. Когда он вышел из ванной, Асель в квартире не было:

Я всполошился, потому что не понял, что произошло. Я тут же побежал на балкон и посмотрел вниз, увидел, что под корпусом лежало тело Асель. Я не могу сказать, упала ли она (случайно) или выпрыгнула. Это было для меня шоком. Я оделся. Все происходило в секунды. У меня сразу пронеслось в голове, что раз у меня был секс с Асель, это могло стать подозрительным обстоятельством в этой ситуации. Но я все равно решил спуститься, вдруг она была жива. Когда спустился, то место, где лежало тело Асель, было за высоким забором и я не смог туда пройти. Я не позвал Асель. Только приблизился к месту и прислушался, не говорила ли она и не просила ли о помощи. Я оставался там примерно 2 минуты, но ничего не услышал.

Тордуа на допросе рассказал, что вернулся домой, собрал вещи и решил уехать в Зугдиди. Он утверждает, что не угрожал девушке, не оскорблял и не применял физическую силу.

Напомним, Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна 9 этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия задержан гражданин Грузии Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. В деле также фигурирует еще один человек - гражданин Казахстана, родственник Асель, пригласивший ее работать в Грузию. Сообщается, что он покинул Грузию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!